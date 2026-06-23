Политолог Владимир Фесенко предположил в разговоре с 24 Каналом, повлияет ли кризис в отношениях между Украиной и Польшей на проведение URC-2026. Также он предсказал, к каким последствиям может привести конфликт между соседними странами.

К теме: Свириденко возглавит украинскую делегацию на URC-2026 в Гданьске

Могут ли еще ухудшиться отношения между Украиной и Польшей?

Фесенко отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий настроен на продолжение конфронтации. Однако пока правительство премьер-министра Дональда Туска находится у власти, Украина может рассчитывать на поддержание хотя бы некоторых конструктивных отношений с Польшей.

Однако, к большому сожалению, этот кризис, который сейчас проявился в отношениях между Украиной и Польшей, – надолго,

– отметил он.

Однако ситуация может ещё ухудшиться, если на следующих парламентских выборах, которые должны состояться в 2027 году, победит партия Навроцкого. Внутри нее сейчас довольно сильно проявляются критические настроения в отношении Украины. А будет, по мнению политолога, еще хуже, если в коалиции с ней окажется партия "Конфедерация", которая отличается агрессивными антиукраинскими настроениями.

Он напомнил, что мероприятие URC — это ежегодная конференция, которую организуют наши партнеры. Движущая сила этого мероприятия — Европейский Союз. Кстати, проведение этой конференции в Гданьске было инициативой именно польского правительства. И для Украины важно подтвердить настроенность на партнерские отношения с Польшей, несмотря на демарши Навроцкого.

Фесенко рассказал о своих ожиданиях от URC-2026 в Гданьске: смотрите видео

Есть еще один важный момент. Польша, как отметил Фесенко, де-факто является парламентско-президентской республикой, и ключевую роль в системе власти в стране играет именно правительство. Главной фигурой, в частности, в проведении внешней политики является премьер-министр, а президент — ограничен в своих полномочиях. В то же время он — влиятельная фигура, является верховным главнокомандующим, выполняет определенные функции в отношениях с парламентом. Но все же у него меньше полномочий, чем, например, у украинского президента.

"Поэтому Украине необходимо поддерживать партнерские отношения с польским правительством, с Польшей как страной. Потому что, несмотря на нынешнюю ситуацию, в Польше много друзей Украины", — отметил политолог.

ЕС может сыграть свою роль в разрешении кризиса между Украиной и Польшей

Кроме того, конференция в Варшаве в большей степени имеет политическое значение для определения конкретных форм помощи Украине именно в текущей ситуации. Но, по его мнению, ждать от нее чего-то экстраординарного не стоит.

Главное сейчас, учитывая именно нынешнюю напряженность в отношениях между Украиной и Польшей, обеспечить, чтобы конференция прошла спокойно, а также избежать антиукраинских провокаций. Важно, чтобы отдельные политики не использовали это мероприятие для того, чтобы совершить какие-то демарши против Украины,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Он добавил, что в урегулировании конфликта между Киевом и Варшавой должна сыграть свою роль Европейский Союз. Потому что следует сделать все возможное для того, чтобы избежать политической конфронтации вокруг конференции в Гданьске.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий не был приглашен на "Конференцию по восстановлению Украины" в Гданьске. И именно поэтому он не примет участия в ее работе. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что конференция будет проходить на территории Польши, поэтому это внутрипольский вопрос. Ведь Киеву "некорректно приглашать господина президента Польши на мероприятие в польском же городе".