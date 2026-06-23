Про це в ефірі телемарафону заявив Георгій Тихий.

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Що кажуть у МЗС України про примирення із Польщею?

Тихий розповів, що МЗС України дипломатичними каналами постійно підтримує зв'язок із польською стороною.

"Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України постійно підтримуємо зв'язок з польськими колегами", – сказав Тихий.

За його словами, паралельно з "яскравими заголовками" та "перекиданнями заявами" з обох сторін продовжується "спокійна дипломатична робота".

Ми працюємо над тим, щоб все-таки ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми – за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого,

– наголосив речник МЗС.

Він зауважив, що у конфлікті, який розгорівся, насамперед йдеться про позицію президента Навроцького. Її "не треба ототожнювати" ні з позицією Польщі загалом, ні з позицією польського суспільства.

Тихий також закликав не забувати, що Україна та Польща – союзники, яких об'єднує спільний ворог – Росія.

Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої відзнаки країни. Це сталося через рішення українського президента присвоїти одному з українських підрозділів почесне найменування на честь Героїв УПА.

Президент України відправив Навроцькому орден Білого Орла. Його підтримала низка українських політиків, зокрема експрезиденти, які теж віддали Польщі свої нагороди.

Польська сторона отримала орден. Більше нагорода не буде присвоєна нікому, а посвідчення втрачає чинність. Усе буде зберігатися у Канцелярії президента.