Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в интервью Polsat News.

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Что будет с орденом дальше?

Рафал Лескевич подтвердил, что возвращенный Владимиром Зеленским орден Белого Орла уже поступил в Варшаву. По его словам, эту награду в дальнейшем передадут на хранение в Управление наград и назначений.

Действительно, орден был возвращён. Сегодня мы получили его в Канцелярии президента,

– сказал он.

В то же время у пресс-секретаря Кароля Навроцкого также поинтересовались дальнейшей судьбой награды, отозванной у украинского президента. Он заверил, что больше её никому не присвоят, и в дальнейшем она будет храниться в Варшаве.

"Она поступит на хранение, где будет достойно и с уважением храниться, ведь это высшая и важнейшая польская государственная награда. Больше никому она не будет присвоена. Удостоверение теряет силу, поэтому орден вместе с удостоверением поступает на хранение в Канцелярию президента", – добавил он.

Помимо вышесказанного, его спросили о возможном дальнейшем обострении отношений между Польшей и Украиной, однако Рафал Лескевич выразил сомнения по этому поводу и сказал, что не ожидает такого развития событий.

Он также напомнил о заявлении Кароля Навроцкого о том, что решение относительно ордена Белого Орла не направлено против украинцев. По его мнению, настоящим врагом Украины, Польши и всего свободного мира остается именно Россия.

Что этому предшествовало?

Напомним, недавно Кароль Навроцкий решил отозвать орден Белого Орла у Владимира Зеленского из-за его решения присвоить одному из украинских подразделений почетное наименование в честь Героев УПА.

Уже 20 июня украинский президент сообщил, что отправил орден в Польшу. Впоследствии от польских наград отказались Андрей Сибига, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Кирилл Буданов и другие.

Еще ранее Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица провели переговоры с представителями президента, премьер-министра и руководства Сейма Польши, чтобы урегулировать ситуацию, но это не помогло.