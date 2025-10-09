Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ведомство готовит специальный тренировочный план для улучшения формы военнослужащих. Экзамены по физической подготовке проводят даже для генералов.

Детали в четверг, 9 октября, сообщили в RMF24, передает 24 Канал. Исследование Военного медицинского института показало худшие в НАТО показатели по количеству курильщиков в армии.

Смотрите также Вторжение в Венесуэлу или "внутренняя" война: для чего Трамп собрал сотни генералов

Что известно о состоянии здоровья польских военных?

Согласно данным исследования, 58% старше 50 лет солдат страдают лишним весом, высоким уровнем холестерина и гипертонией.

Кроме того, более 46% польских военных курят сигареты, что является худшим результатом в НАТО. Для сравнения – среди американских солдат количество курильщиков не превышает 20%.

Косиняк-Камыш заявил, что министерство обороны работает над комплексной системой физической подготовки для всех военнослужащих, в частности специальным планом тренировок. В ведомстве отметили, что "армия снова станет армией".

Справка: сейчас в польской армии служит около 215 тысяч солдат, более 150 тысяч из них – профессиональные.

В то же время руководитель Бюро национальной безопасности Славомир Ценкевич считает, что "генералов с животами" видят все. По его мнению, польская армия должна подражать американской, особенно в плане физической подготовки. Чиновник также упомянул недавнее заявление министра национальной обороны США Пита Гегсета.

Какие изменения вводят в военной политике США?