Деталі в четвер, 9 жовтня, повідомили в RMF24, передає 24 Канал. Дослідження Військового медичного інституту показало найгірші в НАТО показники щодо кількості курців в армії.

Що відомо про стан здоров'я польських військових?

Згідно з даними дослідження, 58% старших за 50 років солдатів страждають на зайву вагу, високий рівень холестерину та гіпертонію.

Окрім того, понад 46% польських військових курять цигарки, що є найгіршим результатом у НАТО. Для порівняння – серед американських солдатів кількість курців не перевищує 20%.

Косіняк-Камиш заявив, що міністерство оборони працює над комплексною системою фізичної підготовки для всіх військовослужбовців, зокрема спеціальним планом тренувань. У відомстві наголосили, що "армія знову стане армією".

Довідка: наразі в польському війську служить близько 215 тисяч солдатів, понад 150 тисяч із них – професійні.

Водночас керівник Бюро національної безпеки Славомір Ценкевич вважає, що "генералів із животами" бачать усі. На його думку, польська армія має наслідувати американську, особливо у плані фізичної підготовки. Посадовець також згадав нещодавню заяву міністра національної оборони США Піта Гегсета.

