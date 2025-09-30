Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Гегсета під час виступу.

Дивіться також "Тому що ми хочемо миру": Гегсет закликав генералів готуватися до війни

Про що говорив Гегсет 30 вересня військовим?

Звернення Гегсета до останнього було інтригою. Офіцерів зірвали з місць, не пояснивши причин, а ЗМІ гадали, яка причина такого екстреного зібрання на базі Квантіко. До того ж були побоювання, чи безпечно збирати стільки військових в одному місці.

Якщо коротко підсумувати тези промовця, то адміністрація Трампа ставить хрест на політиці часів Байдена щодо армії. Те, яким військо було за Байдена, назвали "політично-коректним, токсично-ідеологічним сміттям, яке інфікувало наше міністерство".

Ера політкоректності завершується просто зараз: або ви відповідаєте стандартам, або ви йдете! Жодних хлопців у сукнях. Жодного поклоніння зміні клімату, жодних гендерних ілюзій. Ми з цим закінчили,

– заявив Гегсет.

Очільник Пентагону апелював до того, що зараз багато військових "товсті".

"Чесно кажучи, втомлює бачити в підрозділах товстих військових. Так само неприпустимо бачити товстих генералів та адміралів у коридорах Пентагону. І вищих командувачів у країні та всьому світі. Це має поганий вигляд", – висловився він.

Дивіться скандальний виступ Гегсета на базі Квантіко 30 вересня: повне відео

Також міністр збирається змінити у зовнішності солдатів "довге волосся" і навіть бороду.

"Ви повинні відповідати нормам зросту й ваги та складати тести з фізичної підготовки. Жодних борід чи довгого волосся. Хочеш бороду – йди у спецназ, ні – тоді голися. У нас немає армії, заповненої нордичними язичниками", – пояснив Гегсет свою думку.

Міністр сформулював нове золоте правило Пентагону: "Робіть зі своїми підрозділами те, що робили б з підрозділами, у яких була б ваша дитина".

Гегсет вважає, що в армії не місце тим, хто не дотягує до стандартів. США не будуть "занижувати стандарти, щоб деякі люди вписалися". Мова і про жінок.

Таким чином, в Америці запровадять військовий польовий тест на фізичну підготовку. Стандарти, яким мають відповідати люди на бойових посадах, будуть орієнтовані на чоловіків.

"Ми не будемо використовувати невдалих бійців, тому що не можемо їх навчити, спорядити чи забезпечити ресурсами. Від цього залежить життя, тому що це так. У зв'язку з цим базова підготовка повертається до того, чим вона має бути: страшною, жорсткою та дисциплінованою, що дозволяє сержантам-інструкторам вселяти здоровий страх у нових рекрутів, гарантуючи, що майбутні бійці будуть загартовані. Вони можуть лаятися. Так, вони можуть застосовувати фізичне насильство до рекрутів", – пообіцяв глава Пентагону.

Тим, хто не згоден із заявами Гегсета, міністр запропонував піти у відставку.

Трамп також виступив на зібранні військових