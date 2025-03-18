Германия может выделить 3 миллиарда евро для Украины уже до этой пятницы, – Мерц

Лидер партии ХДС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дополнительные 3 миллиарда евро помощи Украине могут быть одобрены уже до пятницы, 21 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DPA.

Смотрите также У Стармера заявили о "значительном количестве" стран, готовых прислать миротворческие войска в Украину

Германия может выделить дополнительные средства для Украины

Партии, которые продвигают дополнительный пакет помощи Украине, заявили, что имеют необходимую поддержку для его принятия.

Отмечалось, что перед выделением помощи нижняя палата парламента должна провести голосование по плану масштабных расходов и смягчения строгих фискальных правил Германии. После этого верхняя палата или Бундесрат должны принять этот план.

Голосование назначено на пятницу, 21 марта.

"Если план получит "зеленый свет", помощь Украине станет одной из первых наших реализованных инициатив", – заявлял Мерц.

Отметим, что в Financial Times сообщили, что парламент Германии проголосовал за миллиардные инвестиции в области обороны и инфраструктуры страны.

Принятие этого решения позволит выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 3 миллиарда евро.

Это решение, которое мы принимаем сегодня по оборонной готовности нашей страны, является не менее чем первым большим шагом к новому европейскому оборонному сообществу,

– сказал Фридрих Мерц

Смотрите также Бербок анонсировала "историческое" решение Германии о европейской безопасности и помощи Украине

Напомним, что недавно высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы для Украины, которая предусматривает дополнительную военную помощь на 40 миллиардов евро. Однако ЕС должен продвигаться быстро в процессе ее реализации, чтобы Украина могла защитить себя от российского террора.