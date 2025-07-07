Помощники Трампа обсудят поставки оружия в Украину, – CNN

Президент США одобрил передачу Украине оборонительного оружия, но не уточнил, какого именно. Известно, что помощники Дональда Трампа обсудят детали поставки вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий источника, знакомого с ситуацией, для CNN.

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Что известно о военной помощи США

Во вторник, 8 июля, члены команды президента США по вопросам нацбезопасности планируют обсудить детали поставки оружия, в частности зенитно-ракетных комплексов Patriot, в Украину. Накануне Трамп заявил о намерении направить оборонительное вооружение.

Мы хотим поставить оборонительные вооружения, потому что Путин не относится к людям должным образом. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы посылаем в Украину некоторое оборонительное вооружение, и я одобрил это,

– заявил президент США.

Журналисты подчеркнули, что новые заявления Трампа о поставках оружия свидетельствуют об изменении позиции американского лидера, ведь еще на прошлой неделе чиновник Белого дома заявил, что администрация Трампа приостанавливает часть поставок оружия в Украину, в частности систем ПВО.