Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий источника, знакомого с ситуацией, для CNN.

Смотрите также Театр абсурда: почему Трамп передумал и как решил возобновить поставки оружия Украине

Что известно о военной помощи США

Во вторник, 8 июля, члены команды президента США по вопросам нацбезопасности планируют обсудить детали поставки оружия, в частности зенитно-ракетных комплексов Patriot, в Украину. Накануне Трамп заявил о намерении направить оборонительное вооружение.

Мы хотим поставить оборонительные вооружения, потому что Путин не относится к людям должным образом. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы посылаем в Украину некоторое оборонительное вооружение, и я одобрил это,

– заявил президент США.

Журналисты подчеркнули, что новые заявления Трампа о поставках оружия свидетельствуют об изменении позиции американского лидера, ведь еще на прошлой неделе чиновник Белого дома заявил, что администрация Трампа приостанавливает часть поставок оружия в Украину, в частности систем ПВО.