Трамп заявил, что много помогает Украине и вспомнил о разговоре с Зеленским

Отвечая на вопросы журналистов, президент США упомянул о помощи Украине. По словам Трампа, он много помогает Киеву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что Трамп сказал об Украине

Журналистка спросила американского лидера: "почему вы не помогаете Украине таким образом, как помогаете Израилю". Дональд Трамп ответил:

Я помогаю Украине. Я помогаю много. И это война, которой не должно было бы быть.

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Президент США в очередной раз подчеркнул, что, если бы он был лидером страны, то войны России с Украиной не произошло бы. Также, по словам Трампа, он смог бы предотвратить инфляцию, если бы был президентом.

"У вас был стратегический разговор с Зеленским. Какую стратегию вы обсудили?" – Спросил журналист. Трамп рассказал о впечатлениях от переговоров с украинским лидером.

Это был хороший разговор. Но я был очень разочарован своим разговором с Путиным,

– сказал президент США.

Напомним, что ранее Трамп заявлял, что не знает, сможет ли найти способ завершить войну в Украине. "Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.