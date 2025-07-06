Общение с главой Кремля Трамп охарактеризовал как негативное. Политолог Олег Лесной отметил 24 Каналу, что разговор вызвал у президента США смешанные эмоции.

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Ждать ли восстановления помощи

Беседа с российским диктатором не касалась чего-то конкретного. Они обсуждали книги, кино, обменивались поздравлениями, но к решительным шагам беседа не привела. Более того, впоследствии Трамп заявил, что Путин "хочет продолжать убивать людей".

Он четко понял, что Путин не хочет мира, его не будет в ближайшее время, потому что российский диктатор стремится достичь свои цели в Украине. Он не собирается сходить с этого пути,

– подчеркнул политолог.

Разговор с украинским президентом был более конструктивным, предметным. Владимир Зеленский назвал его лучшим за все время. Скорее всего, говорили о вещах, которые могут защитить гражданскую инфраструктуру и жизнь мирных людей.

До сих пор непонятна ситуация относительно приостановления передачи нам вооружения, прежде всего ракет для Patriot. В разговоре с украинским президентом Трамп пообещал разобраться с тем, что произошло.

Важно, чтобы вопросы вооружения, в частности номенклатуры, количества, дат не были обнародованы в публичной сфере. Не стоит помогать Путину и его армии такими цифрами.

Поэтому можем надеяться, что разговор превратится в конкретный результат и Украина получит все нужное оружие.