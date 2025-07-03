Находясь с визитом в Дании на совместной пресс-конференции с премьером страны и представителями ЕС, Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на продолжение военной помощи от США, поскольку есть определенные виды оружия, которые Европа не может предоставить, передает 24 Канал.

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Как будет реагировать Европа на действия США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что действия Вашингтона является сигналом для Евросоюза о том, что надо усилить собственную помощь Киеву.

Чиновница указала на необходимость наращивать оборонные способности Европы не только на уровне ЕС, но и на континентальном уровне.

Она напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине военной поддержки на сумму около 50 млрд евро, в частности в виде военного оборудования.

Также Урсула фон дер Ляйен порекомендовала государствам членам воспользоваться инструментом SAFE, в рамках которого доступны 150 миллиардов евро. Эти средства страны могут использовать для покупки оружия для Украины или инвестиций в ее оборонку.

Чиновница подчеркнула, что финансовые возможности у ЕС для поддержки Украины есть.