3 июля президент Зеленский находится с визитом в Дании. Совместно с премьером страны Мэтте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен он пообщался со СМИ, передает 24 Канал.

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Пауза в вооружении для Украины

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки. Он отметил, что есть определенные виды вооружения, которые Европа, к сожалению, не может предоставить. Прежде всего, речь идет о ракетах для Patriot, системы ПВО.

Киев возлагается и на собственное украинское производство. "Нам нужно для него большее финансирование", – добавил политик.

Он также отметил, что завтра или в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Трампом по вопросу помощи.

Напомним, что Соединенные Штаты приостановили поставку некоторой военной помощи Украине, чтобы оценить состояние своих запасов оружия. В Пентагоне считают, что администрация Байдена бездумно раздавала оружие четыре года, не оценивая свои запасы.