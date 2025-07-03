Именно так прокомментировал остановку поставок некоторых видов боеприпасов Украине представитель Пентагона Шон Парнелл во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АР.

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Что говорят в Пентагоне об остановке помощи Украине

Представитель отказался подробно рассказать, поставку какого именно вооружения Украине было приостановлено. Однако отметил, что пауза для оценки состояния запасов Соединенных Штатов является необходимой.

Я считаю, что в течение четырех лет правления администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь над тем, сколько их у нас есть,

– убежден Парнелл.

Кроме этого, по его мнению, Дональд Трамп был избран на пост президента США за то, что поставил интересы страны и защиту родины на первое место.

По данным агентства AP, пауза касается ракет Patriot, высокоточных ракет GMLRS, ракет Hellfire и снарядов для гаубиц.

Один из чиновников сообщил, что среди других видов вооружения, поставки которого приостановили, есть ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow с радиолокационным наведением "воздух-воздух", а также ракеты Stinger меньшей дальности и гранатометы AT-4.

В The Wall Street Journal считают, что США приняли такое решение в худшее время для Украины. Там отмечают, что остановка поставок усиливает давление на государство, которое уже сталкивается с нехваткой перехватчиков. Тогда как Россия продолжает применять ракеты и беспилотники.