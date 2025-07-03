Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Там проанализировали, как решение американской стороны по военной помощи может повлиять на оборону страны, и существует ли альтернатива.

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Как повлияет приостановление помощи от США

Издание пишет, что еще до приостановления поставок Украина с трудом противостояла российским технологиям, тактике и численности войск. Россия уже развернула маневренные баллистические ракеты, которые могут уклоняться от радаров Patriot, и запускает рекордное количество дронов.

По данным WSJ, прекращение поставок перехватчиков из США усилит давление на Украину, в то же время альтернатив не так много. Пока оборудование Украины и Европы эффективно в сбивании "Шахедов", Patriot защищает от баллистики.

По мнению специалиста по военной космонавтике Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, сокращение поставок было неизбежным из-за дефицита перехватчиков. Последняя тактика России заключается в запуске большого количества БПЛА и ракет.

В основном Patriot эффективно сбивал баллистические и гиперзвуковые ракеты. Но в последнее время более маневренные ракеты начали обходить его радары, но уровень перехватов остается относительно стабильным: в 2025 году он колебался от 3,4% в марте до 48% в июне.

В WSJ считают, что худшей проблемой для Украины станет нехватка ракет. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin вскоре сможет производить 600 перехватчиков в год, а также планирует наладить производство в Европе.

Впрочем, известно, что производство таких ракет, как Patriot, обычно занимает более года.

Напомним, 2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых ракет приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США. Решение об остановке поставок вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе.