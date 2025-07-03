Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что нынешний пересмотр помощи – это прагматичный шаг, который поможет американскому руководству четче планировать распределение оружия между внутренними потребностями и внешними союзниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство обороны США.

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Пентагон пересматривает военные запасы

Шон Парнелл сообщил, что прекращение помощи охватывает не только Украину, но и других партнеров США. По его словам, решение обусловлено тем, что Соединенные Штаты хотят убедиться: большие отгрузки оружия за границу не ослабят собственные стратегические резервы.

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине около 66 миллиардов долларов военной помощи, значительная часть которой – техника и боеприпасы, изъяты со складов Пентагона.

Несмотря на сокращение военной помощи за границу, Парнелл подчеркнул, что американские военные "имеют все необходимое для выполнения любой миссии где угодно в мире". Он добавил, что цель Пентагона – выполнять программу "Америка превыше всего" и поддерживать мир путем демонстрации силы.

Спикер подчеркнул, что благодаря пересмотру ресурсов США намерены обеспечить безопасность собственных граждан и одновременно продолжать помогать партнерам, в частности Украине.

Парнелл подтвердил, что пока Пентагон не будет разглашать данных о количестве или видах боеприпасов, которые планируют поставлять Украине, пока идет пересмотр.

Напомним, 2 июля пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США. Решение об остановке поставок вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе из-за уязвимости страны к российским авиаударам. США поставляли Украине средства ПВО и высокоточное оружие в течение последних двух лет с помощью двух потоков поддержки.