Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Там проаналізували, як рішення американської сторони щодо військової допомоги може вплинути на оборону країни, і чи існує альтернатива.

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Як вплине призупинення допомоги від США

Видання пише, що ще до призупинення поставок Україна насилу протистояла російським технологіям, тактиці й чисельності військ. Росія вже розгорнула маневрені балістичні ракети, які можуть ухилятися від радарів Patriot, і запускає рекордну кількість дронів.

За даними WSJ, припинення поставок перехоплювачів зі США посилить тиск на Україну, водночас альтернатив не так багато. Поки обладнання України та Європи є ефективним у збитті "Шахедів", Patriot захищає від балістики.

На думку фахівця з військової космонавтики Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, скорочення постачань було неминучим через дефіцит перехоплювачів. Остання тактика Росії полягає в запуску великої кількості БпЛА і ракет.

Здебільшого Patriot ефективно збивав балістичні й гіперзвукові ракети. Але останнім часом більш маневрені ракети почали обходити його радари, але рівень перехоплень залишається відносно стабільним: у 2025 році він коливався від 3,4% у березні до 48% у червні.

У WSJ вважають, що гіршою проблемою для України стане нестача ракет. Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin незабаром зможе виробляти 600 перехоплювачів на рік, а також планує налагодити виробництво в Європі.

Утім, відомо, що виробництво таких ракет, як Patriot, зазвичай займає понад рік.

Нагадаємо, 2 липня Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США. Рішення про зупинення поставок викликало занепокоєння серед союзників України в Конгресі.