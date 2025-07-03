Саме так прокоментував зупинку поставок деяких видів боєприпасів Україні речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АР.

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Що кажуть у Пентагоні про зупинку допомоги Україні

Речник відмовився детально розповісти, поставку якого саме озброєння Україні було призупинено. Проте зазначив, що пауза для оцінки стану запасів Сполучених Штатів є необхідною.

Я вважаю, що протягом чотирьох років правління адміністрації Байдена ми роздавали зброю та боєприпаси, не замислюючись над тим, скільки їх у нас є,

– переконаний Парнелл.

Окрім цього, на його думку, Дональд Трамп був обраний на посаду президента США за те, що поставив інтереси країни та захист батьківщини на перше місце.

За даними агентства AP, пауза стосується ракет Patriot, високоточних ракет GMLRS, ракет Hellfire та снарядів для гаубиць.

Один з посадовців повідомив, що серед інших видів озброєння, поставки якого призупинили, є ракети середньої дальності AIM-7 Sparrow з радіолокаційним наведенням "повітря-повітря", а також ракети Stinger меншої дальності та гранатомети AT-4.

У The Wall Street Journal вважають, що США прийняли таке рішення в найгірший час для України. Там зазначають, що зупинка поставок посилює тиск на державу, яка вже стикається з браком перехоплювачів. Тоді як Росія продовжує застосовувати ракети та безпілотники.