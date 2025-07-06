Это очевидная угроза, потому что Россия ищет силы, где только может. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, добавив, что это сигнал о том, что в Кремле все довольно плохо.

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Где Россия ищет силы

Привлечение работников из Лаоса еще один сигнал о том, что у России серьезная нехватка ресурсов. Это не удивительно, учитывая проблемы в экономике страны-агрессора. Все деньги сейчас направляют только на войну.

Если бы у россиян все было хорошо, то Лаос бы не привлекали. Можем посмотреть, как далеко эта страна на карте. На логистику понадобятся колоссальные средства. Какой смысл от этого, если украинские дроны догонят и лаосцев, и северных корейцев,

– сказал Владимир Огрызко.

В этом смысле Россия бросает вызов, заявляет о том, что не остановится, не будет считаться с любыми разумными пределами. Вероятно, у Путина понимают, что оказались в шаге от краха. Даже российские экономисты говорят, что война идет к завершению, потому что их страна совсем скоро не сможет ее продолжать.

"Лаос, возможно, еще Вьетнам начнет делать шаги на сближение с Москвой. Но, чтобы не делал Путин – это ему не поможет. Стратегически такие шаги не изменят общую ситуацию. Направление движения определено, это только оттянет время", – отметил бывший министр иностранных дел Украины.

Итак, привлечение лаосцев является еще одним способом Москвы показать, что она не учитывает международные правила. Но также это свидетельствует о глубоких проблемах и исчерпании ресурсов.

Заметим, на фоне значительных потерь Россия нашла усиление в Лаосе. Страну хотят привлечь под видом "гуманитарной помощи". Сначала в Россию должны прибыть около 50 "военнослужащих-саперов". Также в Кремле сообщили, что Лаос помогает России в реабилитации раненых военных.