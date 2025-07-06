Источник уверенности Владимира Путина только один. Как заметил 24 Каналу специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, больше всего глава Кремля полагается на одного из мировых лидеров.

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Надеется, что он поможет

Дональд Трамп – это основная опора для Путина. Он рассчитывает на то, что американский президент будет блокировать помощь Украине, разрушать единство Европы. Это уже стало главным вызовом не только для нашего государства, но и для всего свободного мира.

Путин рассчитывает, что у него есть "троянский конь", который стоит в одной из крупнейших стран. Его он считает своим союзником. Я думаю, что это самообман, но Трамп за первые 5 месяцев своего президентства действительно принес немало вреда,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Также надо учитывать то, что для Путина очень трудно выйти из войны. Он рассчитывает, что все-таки сложатся условия, при которых ему удастся навязать Украине свое видение "мира". С одной стороны Путин надеется на помощь Трампа, а с другой не знает, как остановить боевые действия без очевидной победы.

Глава Кремля должен дойти до "точки", в которой риски продолжения войны будут хуже, чем от ее окончания. Только это побудит его пойти на реальные переговоры. Для того, чтобы достичь такого положения дел, Украине нужно дальше истощать противника на поле боя.

Другой альтернативы пока нет. Важно, что возможности России уже уменьшаются, поэтому надо дальше над этим работать.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп 3 июля провели телефонный разговор. Они говорили об Украине и Ближнем Востоке. Глава Кремля якобы отметил готовность продолжать переговоры с Украиной.