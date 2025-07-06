Це очевидна загроза, бо Росія шукає сили, де тільки може. Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, додавши, що це сигнал про те, що у Кремлі все досить погано.

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Де Росія шукає сили

Залучення працівників з Лаосу ще один сигнал про те, що у Росії серйозна нестача ресурсів. Це не дивно, зважаючи на проблеми в економіці країни-агресорки. Всі гроші зараз спрямовують тільки на війну.

Якби у росіян все було добре, то Лаос би не залучали. Можемо подивитися, як далеко ця країна на карті. На логістику знадобляться колосальні кошти. Який сенс від цього, якщо українські дрони наздоженуть і лаосці, і північних корейців,

– сказав Володимир Огризко.

У цьому сенсі Росія кидає виклик, заявляє про те, що не зупиниться, не зважатиме на будь-які розумні межі. Ймовірно, у Путіна розуміють, що опинилися за крок від краху. Навіть російські економісти кажуть, що війна йде до завершення, бо їхня країна зовсім скоро не зможе її продовжувати.

"Лаос, можливо, ще В'єтнам почне робити кроки на зближення з Москвою. Але, щоб не робив Путін – це йому не допоможе. Стратегічно такі кроки не змінять загальну ситуацію. Напрямок руху визначений, це лише відтягне час", – наголосив колишній міністр закордонних справ України.

Отже, залучення лаосців є ще одним способом Москви показати, що вона не зважає на міжнародні правила. Але також це свідчить про глибокі проблеми та вичерпання ресурсів.

Зауважимо, на тлі значних втрат Росія знайшла підсилення у Лаосі. Країну хочуть залучити під виглядом "гуманітарної допомоги". Спершу до Росії мають прибути близько 50 "військовослужбовців-саперів". Також у Кремлі повідомили, що Лаос допомагає Росії у реабілітації поранених військових.