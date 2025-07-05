Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

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Кремль пытается втянуть Лаос в войну против Украины

В ГУР указывают, что кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, Кремль "прорабатывает возможность вовлечения в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях".

Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну, – Лаос,

– сообщили разведчики.

По данным ГУР, сейчас Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курщины.

"Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курщины", – рассказали разведчики.

Также они сообщают, что Лаос оказывает безвозмездную помощь России путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых солдат, участвовавших в боевых действиях против Украины.

Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины,

– подчеркивают в ГУР.

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К слову, глава Минобороны Украины сообщал, что Северная Корея уже отправила на войну против Украины около 11 тысяч солдат из элитного контингента.