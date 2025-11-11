"Украина причинила нам вред": Трамп в очередной раз заявил, что США прекратили тратить средства на помощь
- Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на помощь Украине, указывая на "вред" от предыдущей поддержки для Киева.
- Трамп также отметил, что США получают средства через продажу вооружения НАТО, и утверждает, что война в Украине больше не угрожает миру.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна "больше не тратит средства" на финансирование помощи для Украины. Он отметил "вред", который причинила предыдущая поддержка Киева.
Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам в Белом доме, пишет 24 Канал. В то же время американский лидер в очередной раз напомнил о своих миротворческих достижениях.
Что сказал Трамп о помощи Украине?
Общаясь с представителями СМИ, американский президент заявил, что уже выиграл "восемь войн", а также заверил, что "разберется" с войной в Украине, отметив, что она якобы уже не угрожает миру.
Отдельно в этом контексте Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят свои деньги на финансирование Украины, а наоборот получают средства путем продажи своего вооружения НАТО.
Посмотрите на вред, который Россия и Украина причинили нам как стране. Мы потратили 350 миллиардов долларов. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО,
– сказал он.
Отметим, что очевидно речь идет о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), согласно которой, партнеры финансируют закупку американского вооружения на основе приоритетного списка запросов Украины.
Кроме вышеупомянутого, Дональд Трамп также в очередной раз заявил, что если бы он занимал пост президента США в 2022 году, то есть вместо своего предшественника Джо Байдена, то война России против Украины никогда бы не началась.
Какова ситуация с помощью Украине путем PURL?
Недавно в Axios сообщили, что из-за остановки работы правительства в США поставки американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины задерживается.
Но впоследствии в НАТО подтвердили, что программа PURL реализуется без задержек. Поставка продолжается, а новое оборудование уже прибывает в Украину. Союзники продолжают финансировать новые пакеты помощи.
К слову, Владимир Зеленский планирует заказать 27 систем Patriot у США для защиты от российских БпЛА. Между тем по его словам, европейские государства могли бы временно предоставить Украине свои комплексы.