"Україна заподіяла нам шкоду": Трамп вкотре заявив, що США припинили витрачати кошти на допомогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна "більше не витрачає кошти" на фінансування допомоги для України. Він наголосив на "шкоді", яку заподіяла попередня підтримка Києва.

Відповідну заяву він зробив у коментарі журналістам у Білому домі, пише 24 Канал. Водночас американський лідер вкотре нагадав про свої миротворчі досягнення.

Що сказав Трамп про допомогу Україні?

Спілкуючись із представниками ЗМІ, американський президент заявив, що вже виграв "вісім воєн", а також запевнив, що "розбереться" із війною в Україні, наголосивши, що вона нібито вже не загрожує світові.

Окремо у цьому контексті Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають свої гроші на фінансування України, а навпаки отримують кошти шляхом продажу свого озброєння НАТО.

Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО,

– сказав він.

Зазначимо, що вочевидь ідеться про програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), згідно з якою, партнери фінансують закупівлю американського озброєння на основі пріоритетного списку запитів України.

Крім вищезгаданого, Дональд Трамп також укотре заявив, що якби він обіймав посаду президента США у 2022 році, тобто замість свого попередника Джо Байдена, то війна Росії проти України ніколи б не почалася.

Яка ситуація з допомогою Україні шляхом PURL?