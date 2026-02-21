Как Орбан сорвал масштабную помощь в 90 миллиардов евро для Украины

Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана заблокировала выделение Украине согласованного кредита от ЕС на 90 миллиардов евро. Это решение поставило под угрозу финансовую поддержку Киева на 2026 –2027 годы.

Будапеште связывают блокаду с требованием возобновить транзит российской нефти. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как Орбан заблокировал 90 миллиардов для Украины?

Венгрия заявила, что будет блокировать предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро, пока Киев не возобновит транзит российской нефти через трубопровод "Дружба".

Венгерское правительство утверждает, что остановка поставок нефти нарушает соглашения и негативно влияет на энергетическую безопасность страны, поэтому Будапешт требует возобновления поставок как условие для поддержания финансирования.

Блокировка произошла на фоне накануне выборов в Венгрии, где Орбан испытывает давление из-за низких рейтингов. Часть аналитиков считает, что такая жесткая позиция по Украине может иметь внутриполитический эффект накануне голосования.

ЕС согласовал кредит в декабре 2025 года, но для его реализации требуется единогласное согласие всех стран-членов на изменения в бюджет. Именно этот аспект ЕС затормозила Венгрия.

Какие еще заявления делал Орбан против Украины?

Виктор Орбан призвал страны не предоставлять финансовую помощь Украине, заявив, что война вредит бизнесу. Он назвал лидера Германии Фридрих Мерца "слабым" без упоминания имени, критикуя также европейские экономические подходы.