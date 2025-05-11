Британцы готовятся к возобновлению авиарейсов в Украину после прекращения огня, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего выступления в Киеве 10 мая объяснил, что Лондон работает над укреплением экономики Украины. По его словам, Британия поможет восстановить авиасообщение с Украиной после прекращения огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Британии.

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Что Кир Стармер заявил о помощи Украине

В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча лидеров "коалиции желающих". Политики встретились с президентом Владимиром Зеленским и приняли участие в церемонии возложения лампадок к мемориалу погибших защитников Украины в российско-украинской войне. Также они обсудили прекращение огня.

Во время своего выступления Кир Стармер сообщил, что эксперты из его страны помогут восстановить авиасообщение с Украиной после достижения перемирия.

Я рад сообщить, что британские специалисты уже работают на местах, готовясь к помощи в восстановлении авиарейсов в Украину, как только будет достигнуто прекращение огня,

– заявил премьер-министр Британии.

"Это займет время, но станет мощным моментом для восстановления украинской экономики, повышения доверия инвесторов и воссоединения семей, разделенных войной", – добавил Стармер.

Ранее президент Украины опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве. Первое, о чем согласились стороны – это полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток с понедельника, 12 мая.