ЕС предлагает Орбану "победу" в выборах, чтоб он мог "сохранить лицо" – Politico

ЕС пытается найти компромисс с премьером Венгрии, чтобы разблокировать важный пакет финансовой помощи Украине. Европейские лидеры готовы предложить Орбану политическую "победу", чтобы он мог "сохранить лицо".

Одним из вариантов является обещание способствовать восстановлению поставок нефти через "Дружбу". Об этом сообщает Politico.

Что предлагают в ЕС?

Европейские лидеры и дипломаты признают, что ситуация с блокированием средств для Украины и пакета санкций против России стала серьезным вызовом для европейской солидарности.

Хотя формально Венгрия имеет право вето, задержка помощи Украине грозит тем, что Киев может оказаться на грани финансового кризиса уже в апреле.

Один из дипломатов ЕС, который общался с Politico на условиях анонимности, заявил: "Орбан получит свой проклятый трубопровод... Эта история с "Дружбой" никак не выглядит правдоподобной, но он должен одержать победу в своей кампании".

Нет времени на юридический вариант. Должно быть политическое решение,

– сказал один из дипломатов, имея в виду возможность подачи иска в суд на Будапешт за блокирование средств

Такой "символический выигрыш" для Орбана может касаться поддержки или гарантий по восстановлению поставок нефти через трубопровод "Дружба", который поставлял энергоносители с востока Европы в Венгрию и Словакию.

Трубопровод был серьезно поврежден в результате российских ударов по Львовской области и пока не работает, что вызвало протест Будапешта.

