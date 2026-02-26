Одним из вариантов является обещание способствовать восстановлению поставок нефти через "Дружбу". Об этом сообщает Politico.

Что предлагают в ЕС?

Европейские лидеры и дипломаты признают, что ситуация с блокированием средств для Украины и пакета санкций против России стала серьезным вызовом для европейской солидарности.

Хотя формально Венгрия имеет право вето, задержка помощи Украине грозит тем, что Киев может оказаться на грани финансового кризиса уже в апреле.

Один из дипломатов ЕС, который общался с Politico на условиях анонимности, заявил: "Орбан получит свой проклятый трубопровод... Эта история с "Дружбой" никак не выглядит правдоподобной, но он должен одержать победу в своей кампании".

Нет времени на юридический вариант. Должно быть политическое решение,

– сказал один из дипломатов, имея в виду возможность подачи иска в суд на Будапешт за блокирование средств

Такой "символический выигрыш" для Орбана может касаться поддержки или гарантий по восстановлению поставок нефти через трубопровод "Дружба", который поставлял энергоносители с востока Европы в Венгрию и Словакию.

Трубопровод был серьезно поврежден в результате российских ударов по Львовской области и пока не работает, что вызвало протест Будапешта.

Почему Венгрия заблокировала кредит для Украины?