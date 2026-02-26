Одним із варіантів є обіцянка сприяти відновленню постачання нафти через "Дружбу". Про це повідомляє Politico.

Що пропонують у ЄС?

Європейські лідери та дипломати визнають, що ситуація з блокуванням коштів для України та пакету санкцій проти Росії стала серйозним викликом для європейської солідарності.

Хоча формально Угорщина має право вето, затримка допомоги Україні загрожує тим, що Київ може опинитися на межі фінансової кризи вже у квітні.

Один із дипломатів ЄС, який спілкувався з Politico на умовах анонімності, заявив: "Орбан отримає свій клятий трубопровід… Ця історія з "Дружбою" ніяк не виглядає правдоподібною, але він повинен здобути перемогу у своїй кампанії".

Немає часу на юридичний варіант. Повинно бути політичне рішення,

– сказав один із дипломатів, маючи на увазі можливість подання позову до суду на Будапешт за блокування коштів

Такий "символічний виграш" для Орбана може стосуватися підтримки або гарантій щодо відновлення поставок нафти через трубопровід "Дружба", який постачав енергоносії зі сходу Європи до Угорщини та Словаччини.

Трубопровід був серйозно пошкоджений в результаті російських ударів по Львівській області і наразі не працює, що викликало протест Будапешта.

Чому Угорщина заблокувала кредит для України?