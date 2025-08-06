США одобрили новую военную помощь Украине. Она пойдет на ремонт определенной техники и транспортировку оборудования.

Об этом 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Еще три страны дадут 500 миллионов долларов на оружие для Украины: в пакете – Patriot и ПВО

Что известно о помощи от США?

Как пишет агенство Reuters, Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777, а также услуг по транспортировке и консолидации на общую сумму 203,5 миллиона долларов.

Как указывается, об этом отметили в Пентагоне во вторник, 5 августа. Там уточнили, что основным подрядчиком по поставке оборудования, ремонта и поддержки гаубиц выступит компания BAE Systems.

В то время подрядчик по транспортировке и консолидации грузов будет определен среди одобренных поставщиков.

Смотрите также НАТО начало координировать регулярные поставки крупных партий вооружения в Украину, – AP

К слову, президент Зеленский во вторник, 5 августа, сообщил, что Украина получит помощь от Хорватии в рамках механизма SAFE.