Еврокомиссия отреагировала на вето Орбана относительно 90 миллиардов евро для Украины

Европейская комиссия отреагировала на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать помощь Украине на 90 миллиардов евро. В Брюсселе подчеркнули, что поддержка Киева остается стратегическим приоритетом.

В то же время там подтвердили, что из-за позиции Будапешта принятие решения пока затруднено. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари "Европейской правде".

Смотрите также Хочет хаоса в Венгрии: Орбан заявил, что Киев якобы шантажирует его страну

Какую позицию занимает Еврокомиссия?

В Европейской комиссии заявили, что ЕС продолжает работать над механизмами обеспечения финансовой стабильности Украины, несмотря на блокирование со стороны одного из государств-членов. Балаж Уйвари подчеркнул, что помощь Украине является ключевым элементом безопасности всего Европейского Союза.

В Брюсселе также дали понять, что консультации между странами продолжаются, а Еврокомиссия ищет пути для достижения необходимого консенсуса. В то же время там отметили, что поддержка Украины имеет долгосрочный характер и не ограничивается только одним финансовым инструментом.

Чиновники подчеркнули, что ЕС неоднократно демонстрировал способность находить компромиссы даже в сложных политических условиях, поэтому рассчитывает на дальнейший диалог с Будапештом.

Что известно о блокировании Орбаном 90 миллиардов евро?