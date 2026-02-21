Єврокомісія відреагувала на вето Орбана щодо 90 мільярдів євро для України

Європейська комісія відреагувала на рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати допомогу Україні на 90 мільярдів євро. У Брюсселі наголосили, що підтримка Києва залишається стратегічним пріоритетом.

Водночас там підтвердили, що через позицію Будапешта ухвалення рішення наразі ускладнене. Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі "Європейській правді".

Яку позицію має Єврокомісія?

У Європейській комісії заявили, що ЄС продовжує працювати над механізмами забезпечення фінансової стабільності України, попри блокування з боку однієї з держав-членів. Балаж Уйварі підкреслив, що допомога Україні є ключовим елементом безпеки всього Європейського Союзу.

У Брюсселі також дали зрозуміти, що консультації між країнами тривають, а Єврокомісія шукає шляхи для досягнення необхідного консенсусу. Водночас там наголосили, що підтримка України має довгостроковий характер і не обмежується лише одним фінансовим інструментом.

Посадовці підкреслили, що ЄС неодноразово демонстрував здатність знаходити компроміси навіть у складних політичних умовах, тому розраховує на подальший діалог із Будапештом.

Що відомо про блокування Орбаном 90 мільярдів євро?