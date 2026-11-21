Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава выразит России свое "крайнее недовольство" в связи с нарушением польского воздушного пространства. Он также сообщил, что этот инцидент будет обсуждаться в Брюсселе на военном и политическом уровнях.

Как сообщает Polskie Radio 24, Радослав Сикорский прокомментировал нарушение польского воздушного пространства тремя российскими объектами в польское воздушное пространство, произошедшее в пятницу, 20 ноября.

Какой будет реакция Польши на вторжение российских ракет и дронов

Сикорский подчеркнул, что воздушное пространство Польши и НАТО – это одно и то же. Так он ответил на замечание, что генсек Альянса говорил о нарушении именно польского, а не натовского воздушного пространства.

Министр заявил, что Варшава выразит Москве "крайнее недовольство". По его словам, инцидент также обсудят в Брюсселе во время заседания Североатлантической Рады НАТО 23 ноября.

Кроме того, Сикорский обратил внимание на гибридные атаки в Германии, Дании, странах Балтии и Румынии. Он назвал такие действия войной и государственным терроризмом, которые, по его мнению, не согласуются с заявлениями Владимира Путина президенту США.

Напомним, Дональд Трамп назвал залет российских целей в Польшу "ошибкой". Кроме того, он уверял европейских лидеров, что российский диктатор якобы устал от войны и готов к мирному соглашению.

В ночь на 20 ноября 2026 года во время массированной российской атаки на Украину три российских воздушных объекта нарушили воздушное пространство Польши и упали на ее территории. Речь идет о двух ракетах и реактивном беспилотнике. Один из боеприпасов был идентифицирован как российская крылатая ракета Х-101.

Для защиты воздушного пространства были подняты два польских истребителя F-16 и два шведских Gripen. Их поддерживали нидерландский самолет-заправщик и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab. Польские военные имели разрешение на уничтожение ракеты Х-101, однако истребитель не смог ее перехватить из-за погодных условий.