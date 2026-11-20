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Минобороны Польши подтвердило падение двух ракет и реактивного беспилотника
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш официально сообщил, что в Новом Липовце упала российская ракета Х-101, в Руднике-над-Саном – еще одна ракета, а возле Молодича – реактивный дрон, передает RMF24. Пострадавших и разрушений нет, ведутся следственные действия. источник
Военные Польши назвали вероятный тип объекта в Новом Липовце
Пресс-секретарь Оперативного командования подполковник Яцек Горишевский заявил, что упасть могла ракета Х-101 или реактивный беспилотник. Эту информацию проверяют эксперты. источник
МВД Польши подтвердило работу на трех объектах
Глава польского ведомства Марчин Кервинский сообщил об осмотре мест падения в Руднике-над-Саном, Молодичах и Новом Липовце. Пострадавших нет.
В Руднике-над-Саном приостановили занятия в школах
Местные власти приняли решение отменить занятия в двух учебных заведениях из-за операции силовых структур. Неподалеку обнаружили воронку и металлические конструкции.
Дональд Туск созвал экстренное совещание по вопросам безопасности
Премьер-министр Польши созвал военное командование, министров и руководителей разведывательных служб в связи с вторжением в воздушное пространство. Системы ПВО переведены в состояние повышенной боеготовности.
В аэропорту Жешува провели беспрецедентную эвакуацию
Девять сотрудников диспетчерской вышки аэропорта Жешув-Ясьонка были эвакуированы в укрытие из-за непосредственной угрозы авиаудара. Это первый такой случай в истории аэропорта.
Военная прокуратура Люблина начала расследование
Следователи совместно с военной жандармерией приступили к осмотру поля возле Нового Липовца, где упал и загорелся неизвестный объект. Жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
Во время массированного удара РФ по территории Украины утром 20 ноября были зафиксированы факты нарушения польского воздушного пространства и падения обломков в нескольких приграничных районах, как сообщает RMF24.
Места падения обломков
По данным министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского, следственно-оперативные группы работают на трех отдельных участках. В Люблинском воеводстве падение летательного объекта подтверждено в селе Новый Липовец Белгорайского уезда. Объект упал в открытом поле и загорелся, ликвидацией пожара занимались спасатели, пострадавших нет.
В Подкарпатском воеводстве обломки зафиксировали в районе лесного массива возле города Рудник-над-Саном и вблизи села Молодич Ярославского уезда. Свидетели сообщили о звуках низкого полета ракеты, после чего раздался мощный взрыв, который оставил значительную воронку в земле на сельскохозяйственных угодьях. Территории инцидентов оцепили сотрудники полиции, Военной жандармерии и пожарной службы.
Версии военных и меры безопасности
Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский заявил, что аппарат, упавший в Новом Липовце, предварительно мог быть российской крылатой ракетой типа Х-101 или скоростным реактивным дроном. Для тщательного обследования местности были привлечены наземные поисково-спасательные группы войск территориальной обороны.
Из-за опасности власти Рудника-над-Саном отменили занятия в двух основных школах города, призвав жителей избегать приближения к любым металлическим фрагментам. Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак также сообщил, что руководство аэронавигационного агентства впервые прибегло к экстренной эвакуации девяти сотрудников диспетчерской башни в аэропорту Жешув-Ясьонка.
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