Хронологія подій Остання подія 25 хв тому 20 листопада 2026 12:04 12:04, 20 листопада Міноборони Польщі підтвердило падіння двох ракет та реактивного безпілотника Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш офіційно повідомив, що в Новому Липовці впала російська ракета Х-101, у Руднику-над-Саном — ще одна ракета, а біля Молодича — реактивний дрон, передає RMF24. Постраждалих та руйнувань немає, тривають слідчі дії. джерело 11:43 11:43, 20 листопада Військові Польщі назвали ймовірний тип об'єкта у Новому Липовці Речник Оперативного командування підполковник Яцек Горишевський заявив, що впасти могла ракета Х-101 або реактивний безпілотник. Дані перевіряють експерти. джерело 11:37 11:37, 20 листопада МВС Польщі підтвердило роботу на трьох локаціях Очільник польського відомства Марчин Кервінський повідомив про огляд місць падіння у Руднику-над-Саном, Молодичі та Новому Липовці. Постраждалих немає. 11:13 11:13, 20 листопада У Руднику-над-Саном зупинили навчання у школах Місцева влада ухвалила рішення скасувати уроки у двох навчальних закладах через операцію силових служб. Поблизу виявили вирву та металеві конструкції. 10:54 10:54, 20 листопада Дональд Туск скликав термінову безпекову нараду Прем'єр-міністр Польщі зібрав військове командування, міністрів та керівників розвідки у зв'язку з порушенням простору. Системи ППО перевели у підвищену готовність. Реклама 10:51 10:51, 20 листопада В аеропорту Жешува провели безпрецедентну евакуацію Дев'ятьох співробітників диспетчерської вежі летовища Жешув-Ясьонка перевели до укриття через пряму загрозу удару з повітря. Це перший такий випадок в історії аеропорту. 10:35 10:35, 20 листопада Військова прокуратура Любліна розпочала слідство Слідчі спільно з військовою жандармерією розпочали огляд поля біля Нового Липовця, де впав і зайнявся невідомий об'єкт. Жертв серед цивільних не зафіксовано.

Під час масованого удару РФ по території України вранці 20 листопада зафіксовано факти порушення польського повітряного простору та падіння уламків у кількох прикордонних районах, про що повідомляє RMF24.

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Локації падіння уламків

За даними міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського, слідчо-оперативні групи працюють на трьох окремих ділянках. У Люблінському воєводстві падіння літального об'єкта підтверджено у селі Новий Липовець Білгорайського повіту. Предмет упав у відкритому полі та загорівся, ліквідацією пожежі займалися рятувальники, постраждалих немає.

У Підкарпатському воєводстві уламки зафіксували у районі лісового масиву біля міста Рудник-над-Саном та поблизу села Молодич Ярославського повіту. Свідки повідомили про звуки низького польоту ракети, після чого пролунав потужний вибух, що залишив значну вирву в землі на сільськогосподарських угіддях. Території інцидентів оточили співробітники поліції, Військової жандармерії та пожежної служби.

Версії військових та безпекові заходи

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив, що апарат, який упав у Новому Липовці, попередньо міг бути російською крилатою ракетою типу Х-101 або швидкісним реактивним дроном. Для ретельного обстеження місцевості залучили наземні пошуково-рятувальні групи військ територіальної оборони.

Через небезпеку влада Рудника-над-Саном скасувала заняття у двох базових школах міста, закликавши жителів уникати наближення до будь-яких металевих фрагментів. Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак також поінформував, що влада аеронавігаційного агентства вперше вдалася до екстреної евакуації дев'ятьох працівників диспетчерської вежі в аеропорту Жешув-Ясьонка.