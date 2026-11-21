Як пише Polskie Radio 24, Радослав Сікорський прокоментував порушення польського повітряного простору трьома російськими об'єктами, яке сталося у п'ятницю, 20 листопада.

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Якою буде реакція Польщі на заліт російських ракети і дронів

Сікорський наголосив, що повітряний простір Польщі та НАТО – це одне й те саме. Так він відповів на зауваження, що генсек Альянсу говорив про порушення саме польського, а не натовського повітряного простору.

Міністр заявив, що Варшава висловить Москві "крайнє невдоволення". За його словами, інцидент також обговорять у Брюсселі під час засідання Північноатлантичної ради НАТО 23 листопада.

Крім того, Сікорський звернув увагу на гібридні атаки в Німеччині, Данії, країнах Балтії та Румунії. Він назвав такі дії війною та державним тероризмом, які, на його думку, не узгоджуються із заявами Володимира Путіна президенту США.

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Нагадаємо, Дональд Трамп назвав заліт російських цілей у Польщу "помилкою". Крім того, він запевняв європейських лідерів у тому, що російський диктатор нібито втомився від війни і готовий до мирної угоди.

У ніч проти 20 листопада 2026 року під час масованої російської атаки на Україну три російські повітряні об'єкти порушили повітряний простір Польщі та впали на її території. Йдеться про дві ракети та реактивний безпілотник. Один із боєприпасів ідентифікували як російську крилату ракету Х-101.

Для захисту неба підняли два польські винищувачі F-16 та два шведські Gripen. Їх підтримували нідерландський літак-заправник і літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab. Польські військові мали дозвіл на знищення ракети Х-101, однак винищувач не зміг її перехопити через погодні умови.