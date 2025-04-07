Пингвины под санкциями: США ввели пошлины на необитаемые острова

Администрация Дональда Трампа решила ударить по импорту с островов, где единственные обитатели - пингвины. В Белом доме объяснили, что это стратегический шаг для блокировки "лазеек", которые использовал Китай.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. В администрации Дональда Трампа объяснили, почему Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт из необитаемых островов Херд и Макдональд, известных своим населением из пингвинов.

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"Таможенная война" с островами пингвинов

Как оказалось, дело не в птицах – а в экономических лазейках для Китая. Пингвины – не при чем. Но мемов в сети стало больше.

После объявления о 10% пошлинах на импорт с островов, пользователи соцсетей буквально взорвались шутками. В сети ширятся картинки, где пингвины пакуют чемоданы, протестуют или пытаются "покинуть" родные земли.

В Белом доме объяснили, что это защита от обходных путей. Министр торговли Говард Лутник заявил, что санкции направлены не на птиц или природу, а на возможные махинации:

Президент ввел пошлины против Китая в 2018 году. И тогда Китай начал идти в Америку через другие страны,

– цитирует Лутника CNN.

После публикации списка стран и территорий, на которые распространяются новые пошлины, в СМИ появились предположения, что его формировал искусственный интеллект. Однако Лутник это категорически отрицает.

Напомним, Трамп недавно объявил новый пакет пошлин:

10% базовый тариф для большинства стран, в частности Украины

базовый тариф для большинства стран, в частности Украины 20% – для ЕС

– для ЕС 54% – для Китая

И пока мир считал потери, пингвины стали новыми героями интернета.