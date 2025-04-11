Китай удачно играет на повышении ставок: США уже посылают Пекину четкий сигнал

Китай и США придут к взаимовыгодному решению по пошлинам. Уже сейчас Штаты посылают Пекину сигнал о том, что нужно договариваться.

США не рассчитывали на дальнейшую игру на повышение ставок, которую играет Китай. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"Скорее всего, все идет к тому, чтобы такое решение было. Потому что даже сами Штаты сейчас посылают публично сигнал Пекину и не только, что нужно договариваться. Они держат улыбку или угрожающий вид. Но очевидно, что не рассчитывали на эту дальнейшую игру на повышение, которую довольно неплохо играет Пекин", – предположил он.

По словам Чаленко, США еще будут развивать и тему Тайваня, но пошлины между Китаем и Штатами стабилизируются.

Напомним, США повысили пошлины на товары из Китая еще на 50%, доведя общую ставку до 104%. Новые китайские пошлины начнут действовать с 10 апреля, после чего общая ставка пошлин на импорт из США составит 118%. Китай ответил США пошлинами в 84% на американские товары, которые импортируются в страну.