Пекин наносит ответный удар

В ответ на эскалацию торговой напряженности со стороны США, Китай, по сообщениям, рассматривает ряд контрмер, среди которых – потенциальный запрет на импорт американских фильмов и телевизионных шоу. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, ссылаясь на двух влиятельных китайских медиа-лиц – журналиста и сына бывшего председателя партии. В частности, старший редактор государственного издания Xinhuanet Лю Хун и известный онлайн-инфлюенсер Рен И высказали предположение, что полное ограничение на показ американской кинопродукции может стать одним из вариантов ответа на введенные администрацией Трампа высокие пошлины, сообщает 24 Канал.

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Поскольку администрация Трампа продолжает настаивать на введении значительных пошлин на китайские товары, ожидается, что Китай активно будет искать способы нанести ощутимый удар в ответ. Кроме возможного запрета голливудских фильмов, рассматриваются также варианты приостановления сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом фентанила, повышение пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию и инициирование расследований в отношении американских компаний, работающих в Китае.

Удар по Голливуду выглядит особенно показательным, поскольку до сих пор киноиндустрии удавалось избегать прямого воздействия тарифов, частично из-за того, что ее продукция классифицируется как услуга, а не товар. Однако это не означает ее полной неприкосновенности. Отчет отмечает, что тарифы могут повлечь пересмотр стратегий международного производства, поскольку некоторые студии могут отказаться от съемок за пределами США, чтобы избежать гнева со стороны новой администрации. Кроме того, рост тарифов почти наверняка приведет к сокращению бюджетов, особенно тех, зависящих от рекламных поступлений.

Стоит отметить, что в последние годы Китай активно развивает собственную киноиндустрию, которая демонстрирует значительные кассовые сборы. Однако американские блокбастеры, когда они попадают на экраны, все еще имеют значительное влияние. Недавний успех фильма "Майнкрафт", который возглавил китайский прокат, является тому подтверждением. Американские студии также пытаются адаптировать свой контент, чтобы завоевать расположение китайской аудитории, которая является второй по величине в мире.

Торговая политика администрации Трампа, направленная на уменьшение торгового дефицита, вызывает сомнения, поскольку США является крупным потребительским рынком, а торговые дефициты часто наоборот является признаком сильной экономики. Существует риск, что эта политика может нанести вред даже тем отраслям, которые приносят стране значительный торговый профицит, ведь голливудская продукция обычно генерирует значительно большие прибыли за рубежом, чем иностранные фильмы в Америке.