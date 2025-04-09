Пекін завдає удару у відповідь

У відповідь на ескалацію торгової напруженості з боку США, Китай, за повідомленнями, розглядає низку контрзаходів, серед яких – потенційна заборона на імпорт американських фільмів і телевізійних шоу. Про це повідомило видання Hollywood Reporter, посилаючись на двох впливових китайських медіа-осіб – журналіста і сина колишнього голови партії. Зокрема, старший редактор державного видання Xinhuanet Лю Хун та відомий онлайн-інфлюенсер Рен І висловили припущення, що повне обмеження на показ американської кінопродукції може стати одним із варіантів відповіді на запроваджені адміністрацією Трампа високі мита, повідомляє 24 Канал.

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Оскільки адміністрація Трампа продовжує наполягати на введенні значних мит на китайські товари, очікується, що Китай активно шукатиме способи завдати відчутного удару у відповідь. Крім можливої заборони голлівудських фільмів, розглядаються також варіанти призупинення співпраці у боротьбі з незаконним обігом фентанілу, підвищення мит на американську сільськогосподарську продукцію та ініціювання розслідувань щодо американських компаній, котрі працюють у Китаї.

Удар по Голлівуду виглядає особливо показовим, оскільки до цього часу кіноіндустрії вдавалось уникати прямого впливу тарифів, частково через те, що її продукція класифікується як послуга, а не товар. Однак це не означає її повної недоторканності. Звіт зазначає, що тарифи можуть спричинити перегляд стратегій міжнародного виробництва, оскільки деякі студії можуть відмовитися від зйомок за межами США, щоб уникнути гніву з боку нової адміністрації. Крім того, зростання тарифів майже напевно призведе до скорочення бюджетів, особливо тих, що залежать від рекламних надходжень.

Варто зазначити, що останніми роками Китай активно розвиває власну кіноіндустрію, яка демонструє значні касові збори. Однак американські блокбастери, коли вони потрапляють на екрани, все ще мають значний вплив. Нещодавній успіх фільму "Майнкрафт", який очолив китайський прокат, є тому підтвердженням. Американські студії також намагаються адаптувати свій контент, щоб завоювати прихильність китайської аудиторії, яка є другою за величиною у світі.

Торгівельна політика адміністрації Трампа, спрямована на зменшення торгівельного дефіциту, викликає сумніви, оскільки США є великим споживчим ринком, а торгівельні дефіцити часто навпаки є ознакою сильної економіки. Існує ризик, що ця політика може завдати шкоди навіть тим галузям, які приносять країні значний торгівельний профіцит, адже голлівудська продукція зазвичай генерує значно більші прибутки за кордоном, ніж іноземні фільми в Америці.