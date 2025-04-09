Китай глузує

Ідея перенесення виробництва до Сполучених Штатів має і плюси, і мінуси. Хоча це створить більше робочих місць для американців, це також означає вищі витрати через дорожчий ринок праці, а отже й вищі ціни на кінцеву продукцію. Крім того, це фактично повертає США назад у минуле, до так званої економіки виробництва. Традиційно вважається, що економіка виробництва притаманна бідним країнам, робітники яких виконують важку і брудну роботу на заводах і фабриках, а багаті країни, такі як США, беруть на себе економіку послуг, які є дорожчими та легшими. Саме цю "реіндустріалізацію" вирішив обіграти Китай у новому згенерованому штучним інтелектом ролику, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Anonymous в соцмережі X.

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Відео зображує стереотипних американців, які працюють на похмурих фабриках, виготовляючи різноманітні товари, які останні кількадесят років виготовлялися в Китаї, зокрема шиють одяг і збирають смартфони. Усе це супроводжується традиційними китайськими музичними мотивами і закінчується слоганом Дональда Трампа "Make America Great Again".

Глузливий ролик показує, як американці працюватимуть на фабриках замість китайців: відео

Відео стало вірусним у китайських соціальних мережах, а потім потрапило в американські. Там воно викликало неабиякий резонанс і обурило багатьох користувачів, які звикли сприймати людей з інших країн лише як дешеву робочу силу, котра виготовляє для них усілякий пластиковий мотлох, а тепер виявилось, що такою дешевою робочою силою скоро стануть вони самі, замість того, щоб працювати в зручних офісах на федеральній роботі, з якої їх звільнив Ілон Маск.

В цілому можна сказати, що виробництво в США перебуває в набагато кращій формі, ніж це намагається подавати Трамп. Картина, яку він малює, щоб набрати політичних балів і принизити заслуги демократів, виглядає так, ніби в США взагалі нічого не виробляється, однак це далеко не так. На країну припадає майже 16 відсотків світового виробництва. Але правда в тому, що США передали виробництво дешевих споживчих товарів країнам, що розвиваються, на аутсорсинг, а самі переорієнтувалися на високотехнологічні галузі, такі як фармацевтика, аерокосмічна промисловість та напівпровідники – продукти в більшою доданою вартістю.