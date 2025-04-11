США не розраховували на подальшу гру на підвищення ставок, яку грає Китай. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Найімовірніше, все йде до того, аби таке рішення було. Бо навіть самі Штати зараз посилають публічно сигнал Пекіну і не тільки, що потрібно домовлятися. Вони тримають посмішку або загрозливий вигляд. Але очевидно, що не розраховували на цю подальшу гру на підвищення, яку доволі непогано грає Пекін", – припустив він.

За словами Чаленка, США ще будуть розвивати і тему Тайваню, але мита між Китаєм та Штатами стабілізуються.

Нагадаємо, США підвищили мита на товари з Китаю ще на 50%, довівши загальну ставку до 104%. Нові китайські мита почнуть діяти з 10 квітня, після чого загальна ставка мит на імпорт із США становитиме 118%. Китай відповів США митами у 84% на американські товари, які імпортуються в країну.