Пошлины США могут спровоцировать гуманитарный кризис, – министр Китая

Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что постоянное повышение тарифов США может сильно навредить некоторым странам и спровоцировать гуманитарный кризис. Он отметил это во время телефонного разговора с гендиректором ВТО.

В пятницу, 11 апреля, Ван Вэньтао провел телефонный разговор с гендиректором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо, где они упомянули пошлины США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что министр торговли Китая отметил о пошлинах США

Генеральный директор ВТО отметил, что "решительные меры" Китая направлены на защиту его законных прав и интересов и на отстаивание справедливости в международном сообществе.

Министр Китая призвал членов Всемирной организации объединиться, чтобы противостоять "односторонним действиям, протекционизма и запугиванию с помощью открытого сотрудничества и многосторонних действий". По его словам, пошлины США могут спровоцировать гуманитарный кризис.

Также Ван Вэньтао подметил, что с наибольшим риском от повышения тарифов США сталкиваются страны, которые развиваются.

Ван также провел телефонный разговор с министром развития, промышленности и внешней торговли Бразилии Жеральдо Алкмином отдельно. Они обсудили возможное укрепление экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Бразилией и реакцию на тарифы США.

Напомним, что между США и Китаем возникла сильная тарифная конфронтация. Любые сокращения закупок со стороны Пекина больно ударят по аграрному сектору Соединенных Штатов, потому что КНР остается крупнейшим покупателем американской сои, кукурузы, мяса и хлопка.

Китай зеркально повысил тарифы против США. С субботы, 12 апреля, общая ставка тарифов составит более 100%. В министерстве финансов Китая заявляют, что в дальнейшем Пекин будет игнорировать дальнейшие пошлины со стороны Соединенных Штатов на китайскую продукцию