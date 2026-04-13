После 16 лет Орбана у власти: Мадьяр обещает ограничить количество сроков премьера в Венгрии

Петер Мадьяр заявил, что не допустит повторения политической ситуации, при которой Виктор Орбан возглавлял правительство четыре каденции подряд. Будущий премьер-министр Венгрии обещает внести законодательные изменения.

О таких намерениях он высказался на пресс-конференции в Будапеште 13 апреля.

Актуально Мадьяр дает свою первую пресс-конференцию после победы на выборах: главные заявления политика

Как Мадьяр собирается изменить конституцию Венгрии?

Мадьяр снова отметил свою инициативу по ограничению продолжительности пребывания на посту главы правительства и пообещал реализовать ее на практике.

Глава партии "Тиса", которая получила конституционное большинство и получила возможность менять основной закон страны, заверил, что соответствующие изменения будут внесены.

По его словам, новая редакция будет предусматривать четкое ограничение: премьер-министр сможет занимать должность не более двух сроков, то есть максимум восемь лет.

В то же время он не уточнил, идет ли речь о подряд отбытых каденциях, или об общем количестве сроков в течение жизни.

Стоит отметить, что в большинстве европейских стран подобных ограничений не существует.

К тому же Мадяр убеждает, что Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре. Этот шаг долго блокировал режим Орбана, однако он необходим для страны для разблокирования европейского финансирования.

Главная задача – вернуть в Венгрию около 20 млрд евро, без которых экономический рост невозможен,

– подчеркнул он.

Любопытно! Президент Международного института исследований безопасности, политолог Алексей Буряченко для 24 Канала объяснил, что Мадяр на самом деле не демонстрирует кардинально отличных от Орбана политических взглядов. Ранее он также не отличался активной поддержкой Украины.

Как в Европе отреагировали на победу партии Мадяра на выборах в Венгрии?