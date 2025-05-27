В Госдепе не считают, что Трамп разочарован Путиным

В Государственном департаменте США объяснили, как следует воспринимать последние заявления Трампа. Там считают, что президент США не разочарован Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Госдепа.

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Трамп разочаровался в Путине или нет

Журналисты спросили у пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс, стоит ли ждать быстрых изменений в политике, учитывая последние заявления Трампа о Путине.

Я бы не назвала это недовольством. Это заявление человека, который долго боролся за мир во многих регионах, четко выражая свое мнение о том, что произошло. Я считаю, что Россия должна воспринять это серьезно. Американцы, безусловно, так и делают. Как я уже говорила, у президента есть много инструментов, чтобы донести нашу позицию и повлиять на прекращение этой бойни,

– заявила она.

В России уже ответили Трампу, который сказал, что, если бы не он, с Россией случились бы действительно плохие вещи. Дмитрий Медведев написал, что по-настоящему плохое – это Третья мировая война.

А СМИ обратили внимание, что поведение Трампа в отношении Путина укладывается в определенную схему.