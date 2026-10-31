Что еще один посол Польши подал в отставку из-за событий вокруг Конституционного трибунала

Посол Польши в Румынии Павел Солох объявил об отставке из-за кризиса вокруг польской судебной системы. Дипломат объяснил свой шаг невозможностью продолжать работу после событий в Конституционном суде.

Об этом Павел Солох написал в социальной сети X.

Решение дипломата

Как заявил дипломат, о принятом решении он уже официально уведомил президента Польши Кароля Навроцкого и министра иностранных дел Радослава Сикорского.

В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда я не вижу возможности в дальнейшем исполнять обязанности посла Республики Польша в Румынии,

– сообщил Павел Солох.

Такое решение дипломата не является единичным случаем: аналогичное решение о сложении полномочий принял и посол Польши в Китае Якуб Кумох.

Что известно о кризисе вокруг Конституционного трибунала

Напомним, напряженность вокруг Конституционного трибунала в Польше разразилась вечером 30 октября после сообщений об отстранении от должностей председателя Трибунала Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского. В самом суде заявили, что их официальный сайт взломали посторонние лица, а руководство продолжает исполнять свои обязанности.

Из-за этих событий польский лидер Кароль Навроцкий прервал свою командировку в Сенегал и вернулся в Варшаву. В ночь на 31 октября президент лично прибыл к заблокированному зданию Конституционного трибунала, где заявил избранной нынешним Сеймом судье Анне Корвин-Петровской: "Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала".