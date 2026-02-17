Россия теряет больше военных, чем успевает мобилизовать, – министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Россия все больше полагается на иностранных граждан для ведения войны против Украины. Ее потери на фронте превышают темпы пополнения армии.

Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в комментарии Bloomberg News.

Как Гилли прокомментировал российские потери?

По словам Гилли, Москва вынуждена привлекать тысячи людей из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. Часть из них, как утверждает британский министр, вербуют обманом. Отдельно он отметил, что на стороне России воюют около 17 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

Во время конференции украинская сторона также проинформировала партнеров о ситуации с российскими потерями. По словам представителей Киева, в течение последних двух месяцев количество погибших и раненых в рядах армии России существенно превышает объемы мобилизации. Украина рассчитывает, что к лету ежемесячные потери российских войск могут вырасти до примерно 50 тысяч человек.

Западные чиновники считают, что при таких темпах России будет сложно поддерживать численность группировки без новой волны мобилизации. В то же время они напоминают, что предыдущий призыв 300 тысяч резервистов в 2022 году вызвал недовольство внутри страны и массовый выезд мужчин за границу, что создает политические риски для Кремля.

По данным Bloomberg, только за одну неделю Россия потеряла на 9 тысяч военных больше, чем смогла мобилизовать в течение января. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что за первый месяц года погибли около 30 тысяч российских военных.

Западные оценки свидетельствуют, что в декабре средние ежедневные потери армии России составляли примерно 1130 человек, а общее количество убитых и раненых за прошлый год достигло около 415 тысяч. В 2024 году этот показатель оценивали примерно в 430 тысяч. Совокупные потери России с начала полномасштабного вторжения превысили 1,2 миллиона человек.

Официальная Москва не публикует детальной статистики по погибшим. Зато российское руководство утверждает, что потери России меньше украинских.

В то же время западные чиновники предполагают, что Россия сможет поддерживать боевые действия как минимум в течение 2026 года благодаря активным рекрутинговым кампаниям, работе оборонной промышленности и поддержке со стороны отдельных государств, в частности Китая.

