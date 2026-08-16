Потери России бьют рекорды на фоне вероятной массовой мобилизации, – Forbes

Потери России в Украине неуклонно растут. За 4 года войны погибло или получило ранения 1,4 миллиона оккупантов.

Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований, пишет Forbes.

Как выросли потери России на фоне возможной мобилизации?

Только в 2026 году потери России ошеломляют – это в среднем около 30 тысяч военных в месяц.

По оценке центра, соотношение потерь российских и украинских военных составляет примерно 8:1.

Несмотря на это, во время весенне-летнего наступления 2026 года Россия не смогла добиться значительных оперативных успехов.

Кроме того, страна-агрессор потеряла много техники и финансовых ресурсов. Украинские удары повредили или уничтожили около половины российских боевых кораблей в Черном море, а также не менее двух третей вражеских танков.

Из-за санкций Москва недополучила десятки миллиардов долларов от продажи нефти и газа. Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим и газовым объектам привели к дефициту топлива и росту цен в России.

На этом фоне появились сообщения о возможной новой волне мобилизации. По данным украинской разведки, Кремль планирует призвать до 500 тысяч человек уже осенью после выборов в Госдуму.

Последний раз Путин объявлял частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Тогда в армию планировали призвать 300 тысяч резервистов.

Впоследствии Кремль пытался привлекать добровольцев высокими выплатами, зарплатами и налоговыми льготами. Однако в августе этого года темпы набора добровольцев в российскую армию начали снижаться.

Эксперты предполагают, что в случае новой мобилизации дополнительные силы могут быть использованы для наступления на Донбасс. В то же время они считают, что новая мобилизация вряд ли существенно изменит ситуацию на фронте.

Опрос "Левада-центра", опубликованный в марте, показал, что 67% опрошенных россиян считают необходимыми переговоры о мире с Украиной. Лишь 24% заявили, что боевые действия должны продолжаться.

Хотя россияне в целом устали от войны, это не означает, что они готовы согласиться на мир на любых условиях или протестовать против продолжения боевых действий.