"Это безумие": Трамп назвал потери в войне в Украине за прошедшую неделю
- Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе в войне России против Украины погибло более 7 тысяч военных.
- Трамп считает, что урегулировать конфликт в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп высказался относительно потерь в войне между Россией и Украиной. По словам президента США, в конфликте за прошедшую неделю погибло более 7 тысяч военных.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник, 7 октября.
Что сказал Трамп о потерях в войне России против Украины за прошедшую неделю?
Происходят события в отношении России и Украины. Вот одно из них: на прошлой неделе, Марку, было убито 7 812 человек, солдат. В основном солдат. Более 7 000. Было убито почти 8 000 солдат. Это безумие,
– сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что он думал, что урегулировать войну в Украине "будет одной из самых легких задач". Также Трамп повторил, что "хорошо ладит" с Путиным, но "был разочарован" в нем.
Кроме того, американский лидер также добавил, что закончить войну в Украине, вероятно, будет сложнее, чем на Ближнем Востоке.
Кстати, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман предположил в эфире 24 Канала, что Владимир Путин не собирается идти на мирные переговоры по завершению войны, и Трампу это не нравится. В то же время российский диктатор реально боится, что американский президент предоставит Украине "Томагавки" или другое дальнобойное оружие.
Какие потери понесла Россия в Украине на 8 октября?
В Генштабе ВСУ 8 октября утром сообщили, что россияне за минувшие сутки россияне потеряли 1 010 солдат. Общее количество "двухсотых" и "трехсотых" оккупантов составляет около 1 118 370.
Кроме того, враг потерял 2 танка, 1 РСЗО, 5 боевых бронированных машин, и 1 средство ПВО. Также ВСУ ликвидировали у противника 26 артиллерийских систем.
Интересно, что ISW пишет, что утечка данных показывает, что Россия понесла 281 550 потерь в личном составе в войне против Украины с января по август 2025 года, из них 86 744 погибших. Наибольшие потери Россия понесла на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.