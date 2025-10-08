Дональд Трамп высказался относительно потерь в войне между Россией и Украиной. По словам президента США, в конфликте за прошедшую неделю погибло более 7 тысяч военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник, 7 октября.

К теме Четкое предупреждение России: заявлением о Tomahawk Трамп дает Путину 2 сигнала

Что сказал Трамп о потерях в войне России против Украины за прошедшую неделю?

Происходят события в отношении России и Украины. Вот одно из них: на прошлой неделе, Марку, было убито 7 812 человек, солдат. В основном солдат. Более 7 000. Было убито почти 8 000 солдат. Это безумие,

– сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что он думал, что урегулировать войну в Украине "будет одной из самых легких задач". Также Трамп повторил, что "хорошо ладит" с Путиным, но "был разочарован" в нем.

Кроме того, американский лидер также добавил, что закончить войну в Украине, вероятно, будет сложнее, чем на Ближнем Востоке.

Кстати, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман предположил в эфире 24 Канала, что Владимир Путин не собирается идти на мирные переговоры по завершению войны, и Трампу это не нравится. В то же время российский диктатор реально боится, что американский президент предоставит Украине "Томагавки" или другое дальнобойное оружие.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Какие потери понесла Россия в Украине на 8 октября?