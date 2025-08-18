Президент США Дональд Трамп прокомментировал гневные заявления в его сторону, что он якобы потерпел поражение, позволив российскому диктатору Владимиру Путину провести саммит на Аляске.

По словам хозяина Белого дома, Путин вроде бы хотел с ним встретиться, где угодно, только не в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Что говорит Трамп о приглашении Путина на Аляску?

По словам американского лидера, уже 3 дня звучат заявления, что он потерпел "громкое поражение", позволив президенту России Владимиру Путину провести большой саммит в Соединенных Штатах. Традиционно Трамп назвал такие новости фейковыми (Fake News, – 24 Канал).

На самом деле он был бы рад провести эту встречу, где угодно, только не в США, и фейковые новости это знают. Это была главная вещь спора! Если бы саммит прошел в другом месте, управляемые демократами и контролируемые ими СМИ сказали бы, какой ужас это был,

– подчеркнул Трамп.

Далее президент США продолжил обвинять неподвластные Белому дому СМИ. По его убеждению, эти люди – больные. И они якобы хотят преступности в Вашингтоне и других городах в США, которые голосуют за Республиканскую партию (партию, лидером которой является Трамп, – 24 Канал).

"Но не волнуйтесь, я этого не допущу. Как и наша теперь безопасная южная граница (ни одного нелегала за последние 3 месяца), наши города будут безопасными и защищенными, и округ Колумбия покажет пример", – добавил Трамп.



Ответ Трампа на упреки, что он проиграл, пригласив Путина на Аляску / Скриншот 24 Канала

К слову, Трамп встречал Путина на Аляске красной дорожкой. После они пожали друг другу руки и уехали из аэропорта в одном автомобиле.

После саммита президент США назвал встречу с Путиным "теплой", а самого диктатора охарактеризовал, как "чертовски жесткого парня". Кроме того, он отметил большом прогрессе с Россией.